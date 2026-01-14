Logo Tgcom24
In evidenza
Crans MontanaVenezuelaGarlascoGuerra in UcrainaGuerra in MediorienteEmergenza ClimaElezioniTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
per il caso "Pandorogate"

Chiara Ferragni in tribunale a Milano in attesa della sentenza: "Sono tranquilla"

L'influencer è imputata per truffa aggravata e continuata. L'accusa ha"chiesto per lei"un anno e 8 mesi di carcere

14 Gen 2026 - 11:51
00:53 

"Sono tranquilla e fiduciosa": così Chiara Ferragni ha illustrato il proprio stato d'animo al suo arrivo al Tribunale di Milano dove è attesa la sentenza del processo nel caso giudiziario ribattezzato "Pandorogate", relativo alle sponsorizzazioni del "Pandoro Balocco Pink Christmas" nel Natale del 2022, e delle "Uova di Pasqua Chiara Ferragni" di Dolci Preziosi nel 2021 e 2022. Ferragni rischia un anno e 8 mesi di carcere (a tanto ammonta la richiesta di pena formulata per lei dal pm Cristian Barilli e dal procuratore aggiunto Eugenio Fusco) per truffa aggravata e continuata. Secondo la ricostruzione dei magistrati milanesi, le due operazioni commerciali sarebbero state "mascherate" da iniziative benefiche, facendo ottenere all'influencer un "ingiusto profitto" stimato complessivamente in due milioni e 225mila euro, più altri benefici non calcolabili legati al "ritorno di immagine".

chiara ferragni
video evidenza
milano
chiara ferragni beneficenza
chiara ferragni pandoro