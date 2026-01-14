Chiara Ferragni in tribunale a Milano in attesa della sentenza: "Sono tranquilla"

"Sono tranquilla e fiduciosa": così Chiara Ferragni ha illustrato il proprio stato d'animo al suo arrivo al Tribunale di Milano dove è attesa la sentenza del processo nel caso giudiziario ribattezzato "Pandorogate", relativo alle sponsorizzazioni del "Pandoro Balocco Pink Christmas" nel Natale del 2022, e delle "Uova di Pasqua Chiara Ferragni" di Dolci Preziosi nel 2021 e 2022. Ferragni rischia un anno e 8 mesi di carcere (a tanto ammonta la richiesta di pena formulata per lei dal pm Cristian Barilli e dal procuratore aggiunto Eugenio Fusco) per truffa aggravata e continuata. Secondo la ricostruzione dei magistrati milanesi, le due operazioni commerciali sarebbero state "mascherate" da iniziative benefiche, facendo ottenere all'influencer un "ingiusto profitto" stimato complessivamente in due milioni e 225mila euro, più altri benefici non calcolabili legati al "ritorno di immagine".