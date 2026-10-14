Catanzaro, smantellata rete di traffico e spaccio di droga: 24 misure cautelari

Un'organizzazione dedita al traffico e allo spaccio di droga che si faceva pagare anche con tessere del reddito di cittadinanza è stata smantellata dai carabinieri del comando provinciale di Catanzaro che hanno eseguito, tra le province di Catanzaro e Vicenza, un provvedimento cautelare nei confronti di 24 persone, 12 in carcere, 9 ai domiciliari e 3 obblighi di presentazione alla Pg. Contestualmente è stato sequestrato un bar utilizzato come deposito e dove veniva consentito l'uso della cucina per il consumo della cocaina. Il provvedimento, emesso dal Gip su richiesta della Dda di Catanzaro, è giunto a conclusione di un'indagine - denominata "Social Card" - condotta dai carabinieri della Compagnia di Girifalco con attività tradizionale, servizi sul territorio, e riscontri "sul campo". Gli indagati sono accusati di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione illegale di armi e munizioni.