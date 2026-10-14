Catanzaro, smantellata rete di traffico e spaccio di droga: 24 misure cautelari
Contestualmente è stato sequestrato un bar utilizzato come deposito e dove veniva consentito l'uso della cucina per il consumo della cocaina
Un'organizzazione dedita al traffico e allo spaccio di droga che si faceva pagare anche con tessere del reddito di cittadinanza è stata smantellata dai carabinieri del comando provinciale di Catanzaro che hanno eseguito, tra le province di Catanzaro e Vicenza, un provvedimento cautelare nei confronti di 24 persone, 12 in carcere, 9 ai domiciliari e 3 obblighi di presentazione alla Pg. Contestualmente è stato sequestrato un bar utilizzato come deposito e dove veniva consentito l'uso della cucina per il consumo della cocaina. Il provvedimento, emesso dal Gip su richiesta della Dda di Catanzaro, è giunto a conclusione di un'indagine - denominata "Social Card" - condotta dai carabinieri della Compagnia di Girifalco con attività tradizionale, servizi sul territorio, e riscontri "sul campo". Gli indagati sono accusati di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione illegale di armi e munizioni.
Com'è iniziata l'inchiesta
Dall'indagine è emersa l'operatività di un'associazione che aveva il proprio centro nevralgico nel comune di Cortale (Catanzaro) ma attiva su gran parte della provincia catanzarese. L'inchiesta ha preso il via dall'analisi di un telefono sequestrato a una persona arrestata per spaccio da cui è emersa l'esistenza di due gruppi distinti, uno dei quali disarticolato in una precedente operazione che a maggio 2024 aveva portato a 8 misure cautelari. L'indagini chiusa oggi si è invece focalizzata su l'altro gruppo dotato, secondo l'accusa, di una struttura organizzata e stabile con l'attribuzione di specifici ruoli ai vari sodali e di referenti per ogni singola ramificazione territoriale. Nel corso delle indagini ci sono stati diversi arrestati in flagranza con il sequestro di oltre 4 kg di cocaina, 6,7 kg di marijuana e 0,3 kg di hashish, oltre a una pistola e 10 proiettili cal. 7,65. Il valore della droga sequestrata è stimato in 500 mila euro. Il gruppo, malgrado gli arresti, continuava le attività di spaccio, riuscendo a riorganizzarsi in breve tempo.