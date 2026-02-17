Catania, sorpreso in auto con 44 kg di cocaina: arrestato un 31enne

La polizia di Catania ha arrestato un 31enne sorpreso con 44 kg di cocaina nell'auto. I poliziotti della Squadra Mobile della Questura di Catania, avendo appreso che nella mattinata del 9 febbraio nella zona industriale di Catania sarebbe giunto un corriere da fuori regione, a bordo di un'utilitaria, per consegnare un ingente quantitativo di cocaina a persone del luogo, hanno svolto attività di perlustrazione nell'area individuando un'auto con a bordo un soggetto extracomunitario, intento ad armeggiare sotto il sedile anteriore lato passeggero. Gli agenti hanno riconosciuto il 31enne perché da loro controllato nello scorso mese di gennaio. Nonostante l'alt, il 31enne ha speronato l'auto di servizio, danneggiandola, e fuggendo in direzione del centro di Catania ad altissima velocità, fino a che, dopo un lungo inseguimento, ha abbandonato l'auto nel quartiere San Cristoforo scappando a piedi e facendo perdere le sue tracce. Nell'auto, sui sedili posteriori, sono stati trovati 10 panetti di cocaina per un peso lordo di 11,6 kg, oltre a un borsello nero contenente, tra l'altro, un dispositivo telefonico e due passaporti panamensi appartenenti al fuggitivo. Sotto il sedile anteriore lato passeggero e il pianale centrale sono stati individuati due vani nascosti, appositamente creati, con 28 panetti di cocaina, per un totale lordo di 32,480 kg. Al termine delle operazioni sono stati complessivamente sequestrati di 44,08 kg di cocaina, l'auto e il telefono cellulare.