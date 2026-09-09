La ricostruzione di una tragedia

Castel d'Azzano, le bodycam registrano le ultime parole dei carabinieri uccisi dai Ramponi

Le registrazioni aiutano a ricostruire"la notte del 14 ottobre dello scorso anno quando nel veronese i carabinieri entrano nel casolare per eseguire un'ordinanza di sfratto

di Paolo Brinis
09 Set 2026 - 13:27
01:26 
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È la notte del 14 ottobre dello scorso anno quando a Castel d'Azzano nel veronese i carabinieri entrano nel casolare dei fratelli ramponi per eseguire un'ordinanza di sfratto. La micro-camera sul giubbotto antiproiettile del capopattuglia riprende tutto. I militari dell'Arma si accorgono che nello stabile vi sono bottiglie molotov e bombole di gas.

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