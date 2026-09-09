Castel d'Azzano, le bodycam registrano le ultime parole dei carabinieri uccisi dai Ramponi

È la notte del 14 ottobre dello scorso anno quando a Castel d'Azzano nel veronese i carabinieri entrano nel casolare dei fratelli ramponi per eseguire un'ordinanza di sfratto. La micro-camera sul giubbotto antiproiettile del capopattuglia riprende tutto. I militari dell'Arma si accorgono che nello stabile vi sono bottiglie molotov e bombole di gas.