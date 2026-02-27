Cinturrino, la caccia ai colleghi omertosi | L'ordine dal Viminale: "Fare piazza pulita"

Il caso dell’assistente capo Carmelo Cinturrino scuote anche il commissariato Mecenate a Milano. Arrestato con l’accusa di aver ucciso un pusher nel bosco di Rogoredo e di aver organizzato la messinscena della pistola giocattolo, le accuse a carico dell'agente hanno aperto numerosi altri interrogativi: all’interno del commissariato qualcuno sapeva e ha taciuto? Perché i vertici non sono stati informati?