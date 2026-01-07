Capotreno ucciso, a carico di Jelenic un provvedimento di allontanamento

Non doveva più essere qui, doveva essere espulso. Il prefetto di Milano aveva ordinato il 23 dicembre scorso l'allontanamento dallo Stato di Marin Jelenic, il 36enne croato accusato di aver ucciso nella stazione centrale di Bologna il capotreno Alessandro Ambrosi. Era stato trovato con un coltello da cucina in tasca. Non si trattava di un caso isolato, ma l'ultimo di una lunga sequenza di denunce per possesso abusivo di arma da taglio, tutte finite nel nulla. Almeno 5 gli episodi dal 2023 a oggi contro quest'uomo con disturbi psichiatrici che pure si aggirava armato e senza documenti da una stazione all'altra del Nord Italia, trovando riparo dove capitava.