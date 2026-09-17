in provincia di Salerno

Capaccio tra sterpaglie e pusher, don Coluccia: "Nordafricani controllano lo spaccio"

Le forze dell'ordine hanno smantellato un sistema organizzato e rodato di spaccio della droga

di Alessio Fusco
17 Set 2026 - 19:30
02:04 
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