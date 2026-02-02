Calcinaia (Pisa), respinta mozione per intitolare una via a San Carlo Acutis
La mozione era stata presentata in Consiglio comunale dal Centrodestra, ma respinta dalla maggioranza di Centrosinistradi Cristiano Puccetti
No a via San Carlo Acutis. È quanto emerge dal Consiglio comunale di Calcinaia (Pisa) dove il Centrodestra, all'opposizione, aveva presentato una mozione per intitolare una via del paese al santo protettore di Internet. Dopo la bocciatura, l'assessora alla toponomastica Giulia Guelfi è stata oggetto di critiche e insulti.