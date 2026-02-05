Messina, svolta nel caso dei cacciatori uccisi: c'era un quarto uomo

Un bosco fitto, all’alba, e tre uomini uccisi a colpi di fucile lungo lo stesso sentiero. A una settimana dal triplice omicidio dei cacciatori sui Nebrodi messinesi, l’inchiesta dei carabinieri e della procura di Patti entra in una fase decisiva. Gli investigatori sono convinti che le vittime non fossero sole: con loro c’era un quarto uomo, un cinquantenne ora indagato per omicidio volontario.