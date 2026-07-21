Bologna, scontri dopo la manifestazione per la morte di Fakir: in fiamme due auto del comune

Oltre ai danni e ai fermi, 11 persone hanno avuto bisogno di cure dal 118. Sul posto, il personale sanitario ha trattato quattro manifestanti e cinque poliziotti. Un altro poliziotto è stato portato all'ospedale Maggiore e un manifestante al Sant'Orsola, entrambi con ferite lievi. Gli scontri sono partiti davanti alla prefettura al grido di "assassini" verso le forze dell'ordine. Prima gli insulti, poi le cariche contro gli scudi degli agenti schierati e infine la situazione è degenerata con il lancio di bombe carta da parte dei manifestanti e lanci di pietre e altri oggetti a cui gli agenti hanno risposto con le manganellate. A nulla sono serviti i tanti appelli della comunità marocchina di fare una manifestazione pacifica, oltre al tentativo di alcune persone di contenere i soggetti più violenti.