Bologna, scontri dopo la manifestazione per la morte di Fakir: in fiamme due auto del comune
Guerriglia in pieno centro"durata ore dove manifestanti hanno imbrattato muri, incendiato auto e danneggiato dehors di alcuni bar
Auto del comune incendiate, vetrine danneggiate, barricate di fortuna fatte con le biciclette da prendere a noleggio, transenne di cantieri divelte e dehors di bar di via Ugo Bassi completamente distrutti. Una vera e propria guerriglia urbana quella andata in scena nella notte in pieno centro a Bologna dopo il presidio in piazza del Nettuno per la morte di Abderrahim Fakir, deceduto durante un intervento della polizia al Pilastro.
Undici hanno avuto bisogno del 118
Oltre ai danni e ai fermi, 11 persone hanno avuto bisogno di cure dal 118. Sul posto, il personale sanitario ha trattato quattro manifestanti e cinque poliziotti. Un altro poliziotto è stato portato all'ospedale Maggiore e un manifestante al Sant'Orsola, entrambi con ferite lievi. Gli scontri sono partiti davanti alla prefettura al grido di "assassini" verso le forze dell'ordine. Prima gli insulti, poi le cariche contro gli scudi degli agenti schierati e infine la situazione è degenerata con il lancio di bombe carta da parte dei manifestanti e lanci di pietre e altri oggetti a cui gli agenti hanno risposto con le manganellate. A nulla sono serviti i tanti appelli della comunità marocchina di fare una manifestazione pacifica, oltre al tentativo di alcune persone di contenere i soggetti più violenti.