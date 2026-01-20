LEPORE: "ANDREMO AVANTI" Bologna a 30 km/h, il Tar boccia tutto

Il Tar dell'Emilia-Romagna"ha annullato il provvedimento con cui il Comune di Bologna ha istituito la "Città 30". Vengono"annullati"il Piano particolareggiato del traffico urbano e le ordinanze istitutive delle zone in cui il limite di velocità è stato portato a 30 chilometri orari