Blocco autotrasportatori, mozzarella a rischio: "I produttori chiedono corridoi d'emergenza per le autobotti"

La protesta degli autotrasportatori provoca lo stop della produzione della mozzarella di bufala dop che scarseggia nei supermercati. Chiusi molti caseifici ed è un duro colpo per tutta la filiera. Nel Casertano, "la crisi per il comparto è grave, il latte non può essere stoccato, deve essere consegnato entro 60 ore dalla mungitura, o la produzione della mozzarella è a rischio", è l'allarme degli addetti ai lavori. Ma gli allevatori non possono smettere di mungere le bufale. Il Consorzio di tutela della mozzarella di bufala campana dop chiede un corridoio di emergenza per far passare le autobotti. Un appello al senso di responsabilità di chi sta manifestando ai quali si chiede attenzione ai beni deperibili. dich