Blitz anti-droga a Ravenna: 14 arresti

La polizia di Stato di Ravenna è impiegata in un'operazione di polizia giudiziaria diretta al contrasto della cessione e del consumo di sostanza stupefacente in zona stazione Ferroviaria, giardini Speyer e Via Carducci. L'operazione, denominata "Smoke Corner" e condotta dalla squadra mobile della questura, ha portato all'esecuzione di 14 arresti. Nel corso dell'operazione è stato anche effettuato un servizio ad "alto impatto" con il coinvolgimento del Reparto Prevenzione Crimine, del Reparto Mobile e del Reparto Volo di Bologna.