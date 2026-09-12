Benzina alle stelle, per il settore trasporti rischia di diventare un incubo

I prezzi di benzina e diesel continuano a salire e raggiungono entrambi i livelli più alti da marzo 2022. Senza il taglio delle accise, prorogato fino a giovedì 17 settembre, il prezzo del gasolio arriverebbe a un nuovo record storico di 2,363 euro al litro. A preoccupare, però, non sono soltanto i prezzi alla pompa: a subire forti rincari sono anche i carburanti venduti attraverso il cosiddetto extra rete, il circuito destinato soprattutto ad autotrasporto, agricoltura e pesca, categorie che da giorni chiedono al governo interventi di sostegno mirati. Allo studio dell'esecutivo c'è il decreto energia con le misure selettive.