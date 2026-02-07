Benevento, "bambini picchiati e insultati all'asilo": suore indagate
Secondo quanto emerso, i piccoli sarebbero stati"strattonati, schiaffeggiati sulla nuca e persino legatidi Bruna Varriale
Indagini a Benevento su un asilo privato gestito da una congregazione di suore. Secondo quanto emerso dall'inchiesta, i bambini ospiti della struttura sarebbero stati strattonati, insultati, schiaffeggiati sulla nuca e persino legati. Gli stessi indumenti dei piccoli, sempre secondo le accuse, venivano utilizzati come lacci per immobilizzarli su sedie e passeggini per evitare che se ne andassero in giro per le stanze. La denuncia è partita dai genitori, che hanno notato strani comportamenti nei figli.