Belluno, la Procura apre un'inchiesta per abbandono di minore

Ha suscitato forte indignazione l'episodio del bambino di 11 anni fatto scendere dall’autobus nel bellunese sotto la neve, sul far della sera e con temperature sottozero, perché privo del nuovo biglietto da 10 euro per linea 30 Calalzo-Cortina. Dopo la querela dei genitori, la Procura di Belluno ha aperto una inchiesta per abbandono di minore. E l’autista è stato sospeso dal servizio. Il presidente della provincia di Belluno Padrin ha chiarito che l'introduzione del nuovo ticket da 10 euro "è stata votata all'unanimità da tutti i comuni e che pendolari possono utilizzare l'abbonamento già sottoscritto, senza maggiorazione".