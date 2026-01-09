Logo Tgcom24
Temeva che venisse diffuso

Barman ucciso a Venezia, spunta l'ipotesi di un video privato

La vittima era in possesso di un video dove il vigile urbano, Riccardo Salvagno, era in compagnia di una cubista e temeva che potesse essere diffuso

di Andrea Noci
09 Gen 2026 - 12:38
01:25 
venezia
