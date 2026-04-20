Bari: riciclavano parti di auto rubate, quattro arresti

I carabinieri di Modugno, in provincia di Bari, hanno arrestato, ai domiciliari, quattro persone indagate per riciclaggio di parti di auto rubate. Gli indagati, tutti della provincia di Foggia e hanno un'età compresa tra i 29 e i 50 anni. Il provvedimento scaturisce da un'articolata attività investigativa avviata dopo l'arresto, in flagranza, di tre persone avvenuto il 13 novembre scorso, all'interno di un box di un'autorimessa di Modugno. In quell'occasione i militari avevano sorpreso i soggetti mentre trasbordavano numerosi componenti di autovetture provento di furto in diverse province pugliesi, tra cui 24 motori, 20 treni di pneumatici completi di cerchi, 15 avantreni e varie parti di carrozzeria e gruppi ottici. Alla vista delle pattuglie, i soggetti arrestati nelle ultime ore erano riusciti a darsi alla fuga, mentre i tre complici erano stati bloccati. SEcondo quanto ricostruito dagli investigatori gli indagati ogni mercoledì si recavano nell'autorimessa per selezionare, raccogliere e stoccare il materiale. Le parti rubate venivano poi depositate in un garage usato come base di appoggio, o caricate direttamente su camion per essere poi trasferite verso altre destinazioni.