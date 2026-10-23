Bari, preparavano saccheggi nei negozi: minorenni fermati

Erano pronti a colpire il centro di Bari, a saccheggiare negozi e fare razzia di merci, emulando le azioni dei manifestanti violenti di Milano lo scorso fine settimana. Un gruppo di ragazzini è stato individuato dalla polizia di stato, coordinata dalla direzione distrettuale antimafia e dalla procura per i minorenni, in tutta la provincia barese. Il gruppo avrebbe progettato un piano per assaltare le attività commerciali e distruggerle, organizzando il tutto via social. Erano persino pronti a procurarsi armi, esplosivi e strumenti da scasso da usare anche contro le forze dell’ordine. Tra le ipotesi di reato: istigazione a delinquere finalizzata alla devastazione e saccheggio, con finalità di terrorismo in concorso, e la detenzione di armi, munizioni ed esplosivi.