Bari, contro le multe nasce il "var del traffico"

Il nuovo sistema di trasporto pubblico rapido di Bari non è ancora attivo ma fa già parlare di sé. Oggetto di polemica sono le corsie preferenziali e il rischio per gli automobilisti di invaderle per necessità e rischiando multe salate. In questo caso la probabilità di ricevere una multa è alta ma niente paura, arriva il var delle sanzioni - come è stato battezzato sui social - ovvero una revisione caso per caso da parte della polizia locale, che dovrà verificare guardando le immagini delle telecamere, se l'automobilista sia stato costretto, da un cantiere, da un mezzo fermo o da una situazione di pericolo, a sconfinare sulla corsia preferenziale.

