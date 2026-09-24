Baldissero d'Alba, la telefonata di Roberto Mollo al 112 dopo aver ucciso il ladro: "C'è uno a terra, mi sono difeso"

"Salve buonasera, ho avuto i ladri in casa e mi sono difeso. C'è una persona a terra, non so se è morto, non so cosa dirle". Inizia così la telefonata che Roberto Mollo fa al 112 dopo aver sparato - e ucciso - uno dei ladri che aveva fatto incursione nella sua cascina nella notte tra il 19 e il 20 settembre scorsi. Alla domanda che il carabiniere gli fa "ha sparato?", il 35enne di Baldissero D'Alba risponde: "Sì, sì, sono armato... gli ho sparato, mi son difeso, abito qua da solo, sono in una cascina in campagna". A quel punto, il militare dell'Arma lo rassicura, gli dice di stare tranquillo e gli raccomanda di non toccare niente. "Non tocco niente", risponde il 35enne. Per la morte del ladro, Gjovalin Lazri, la Procura ha iscritto Mollo nel registro degli indagati.