Baby Gang, nel nuovo video spara con armi da guerra in Iraq: i giudici gli negano i domiciliari

Benito Mussolini con le sembianze di un maiale mentre pronuncia il discorso dal balcone di Piazza Venezia con cui annunciò l'ingresso dell'Italia nella Seconda guerra mondiale. Successivamente una sequenza di leader politici internazionali, da Donald Trump a Vladimir Putin, passando per Ali Khamenei, Nicolás Maduro, Kim Jong-un e Volodymyr Zelensky. Infine Baby Gang, in Iraq, con una serie di munizioni intorno al collo e un'arma da guerra pronta a sparare. Sono alcune delle immagini che compaiono nell'anticipazione di "Guerra 2", il nuovo singolo del trapper, in uscita venerdì 16 ottobre a mezzanotte. Il video è stato pubblicato sui social dall'artista, il cui vero nome è Zaccaria Mouhib, attualmente detenuto per porto abusivo di armi, rapina e maltrattamenti nei confronti della convivente. Le riprese in Iraq, però, non sono soltanto parte del progetto musicale. Sono anche uno degli elementi presi in considerazione dai giudici di Lecco per respingere la richiesta di affidamento in una comunità, avanzata dal suo avvocato Niccolò Vecchioni.