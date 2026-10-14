Avvelenate con la ricina, continuano le perquisizioni nelle scuole: "Ma potrebbe non uscire nulla"

Si è conclusa la perquisizione nella seconda delle 4 scuole al vaglio degli inquirenti della procura di Larino: 21 computer perquisiti in un’ora, nel liceo scientifico di Riccia, Campobasso, dove insegna matematica la donna vicina a Gianni Di Vita, marito e padre delle vittime. Chi ha fatto ricerche sulla ricina potrebbe aver lasciato una traccia digitale, ed è proprio questa che gli inquirenti sperano di trovare.