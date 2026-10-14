Il giallo di Pietracatella

Avvelenate con la ricina, continuano le perquisizioni nelle scuole: "Ma potrebbe non uscire nulla"

In un'ora perquisiti 21 pc nello scientifico di Riccia. L'utente potrebbe aver usato un sistema per rendere non tracciabile la navigazione

di Ilaria Liberatore
14 Ott 2026 - 18:58
01:34 
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Si è conclusa la perquisizione nella seconda delle 4 scuole al vaglio degli inquirenti della procura di Larino: 21 computer perquisiti in un’ora, nel liceo scientifico di Riccia, Campobasso, dove insegna matematica la donna vicina a Gianni Di Vita, marito e padre delle vittime. Chi ha fatto ricerche sulla ricina potrebbe aver lasciato una traccia digitale, ed è proprio questa che gli inquirenti sperano di trovare.

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