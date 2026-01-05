Logo Tgcom24
Cronaca
Il caso Livoli

Aurora, Valdez: spuntano altre aggressioni a ragazze

Il peruviano aveva già avuto una condanna per violenze e ottenuto un decreto d'espulsione non eseguito per un certificato medico

di Andrea Noci
05 Gen 2026 - 13:08
01:24 