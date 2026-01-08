Logo Tgcom24
Il delitto di Milano

Aurora Livoli, il suo presunto killer era libero per errore

Nel 2019 l'uomo era stato condannato a 5 anni di carcere per violenza sessuale aggravata, a"causa di un errore nel casellario giudiziario era libero

di Rossella Ivone
08 Gen 2026 - 12:45
