Aurora Livoli, il killer non doveva essere in Italia

Ha precedenti per violenza sessuale, è senza documenti, ma viveva in Italia da oltre dieci anni, nonostante un provvedimento di espulsione del 2024. È questo il ritratto del peruviano 56enne, ora in carcere a Milano per l'omicidio di Aurora Livoli, la 19enne che si era allontanata da casa in provincia di latina a inizio novembre, ritrovata morta in un cortile residenziale dietro a via Padova, alla periferia nord est di Milano. In queste immagini la ragazza viene ripresa da una telecamera di sicurezza mentre cammina a testa bassa lungo la via.