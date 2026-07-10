Assalti spettacolari a portavalori, 7 arresti nel Barese

Quella volta avevano utilizzato bombe e kalashnikov per prendere d'assalto un furgone portavalori a Toritto, alle porte di Bari, sventrarlo e portar via un bottino da un milione di euro. I rapinatori della banda che, tra gli altri colpi, aveva messo a segno quel violento assalto nel novembre 2024, sono stati arrestati durante l'operazione condotta questa mattina dai Carabinieri su richiesta della Dda (Direzione distrettuale antimafia) di Bari. Sono 7 le misure cautelari eseguite per reati che spaziano dall'associazione a delinquere alla rapina aggravata (anche dal metodo mafioso), insieme ad altre azioni contro il patrimonio.