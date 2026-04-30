In Aspromonte i carabinieri scoprono armi nascoste tra le pietre

Due fucili, uno dei quali realizzato artigianalmente, e 50 munizioni di vario calibro sono stati scoperti dai Carabinieri tra le pietre di un muretto a secco a Cirinnà, in provincia di Reggio Calabria, nel cuore dell'Aspromonte. In un comunicato diffuso dal Comando provinciale di Reggio Calabria dell'Arma, è sottolineato che "il deposito clandestino" era "perfettamente mimetizzato e potenzialmente pronto all'impiego. Tutto il materiale si presentava in condizioni eccellenti e perfettamente funzionante, un dettaglio che lascia ipotizzare una disponibilità recente e una possibile destinazione operativa a breve termine". Ulteriori indagini sono in corso "per individuare i responsabili" e "ricostruire eventuali legami con ambienti della criminalità organizzata attivi nel comprensorio della Locride".