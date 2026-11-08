Scudi, caschi e petardi: l'arsenale dei manifestanti per il centro sociale Askatsuna a Torino
È quanto emerge dalle carte dell'inchiesta sugli incidenti che provocarono oltre 100 feriti tra le forze dell'ordine. Indagine che pochi giorni fa ha portato all'esecuzione di 16 ordinanze cautelaridi Simone Cerrano
Dagli scudi ai caschi, dai petardi ai laser e altro materiale pirotecnico. C'erano tutti questi elementi nell'arsenale costruito da coloro che lo scorso 31 gennaio hanno messo a ferro e fuoco Torino nel corso della manifestazione nazionale di solidarietà ad Askatsuna. Durante gli scontri era stata incendiata una camionetta della polizia.