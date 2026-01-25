Arrestati 83 latitanti in un anno: i risultati del progetto Wanted

Ottantatre latitanti arrestati e circa 500 anni di reclusione complessivi: sono i risultati del progetto Wanted, promosso e coordinato dalla direzione centrale anticrimine. Nel dettaglio, 29 arrestati erano destinatari di misure cautelari, mentre 54 soggetti erano ricercati in esecuzione di provvedimenti definitivi. Le pene residue complessivamente da espiare ammontano a circa 500 anni di reclusione, dato che evidenzia l’elevato profilo criminale dei latitanti individuati e l’impatto concreto dell’operazione sul rafforzamento della sicurezza pubblica.