Arezzo, si ritrovano davanti la Vespa rubata: parte l'inseguimento

Le avevano rubato la Vespa a inizio gennaio mentre era parcheggiata in zona tribunale, ad Arezzo. Nel fine settimana la famiglia si era ritrovata a cena e lei, giù di morale, aveva proprio parlato del furto. Quando alcuni parenti se ne sono andati hanno deciso, prima di rientrare a casa, di fare un giro in centro. Una volta arrivati però all'altezza della stazione ferroviaria, a pochi passi da Corso Italia, si sono visti davanti la targa della Vespa rubata.