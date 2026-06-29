Arezzo, distrugge un bar e poi molesta una passeggera su un treno: 21enne in carcere

Con una spranga di ferro avrebbe prima devastato la vetrina di questo bar di Arezzo, poi sarebbe salito sul primo treno per Firenze e avrebbe molestato una passeggera. L'hanno fermato alla stazione di Montevarchi: si tratta un 21enne, italiano di origini sudamericane, senza fissa dimora e con numerosi precedenti. Accusato di furto aggravato e violenza sessuale, ora è in carcere. Secondo la procura c'è il rischio che possa fuggire.