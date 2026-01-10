Logo Tgcom24
Nube di fumogeni in centro città

Arezzo, furto in gioielleria con l'idrante: bottino da mezzo milione

Banda di ladri esperti: il blitz è durato appena un minuto e mezzo

10 Gen 2026 - 15:00
00:23 

Blitz in una gioielleria in centro città ad Arezzo. I malviventi hanno spaccato la vetrina del negozio con un idrante e con i fumogeni hanno coperto la loro fuga in auto. Il colpo è andato in scena in un minuto e mezzo: la banda ha saccheggiato circa mezzo milione di euro. 

