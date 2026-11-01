Arezzo, 61enne trovato morto in un parcheggio: fermato un sospettato

È stato ucciso durante la notte di Halloween in un parcheggio ad Arezzo. Il corpo di Luciano Buonfiglio -61enne Milanese- è stato trovato all’interno di un’automobile con il busto riverso verso l’asfalto. Quando sono arrivati i soccorsi per lui non c'è stato più nulla da fare: le ferite alla testa, erano troppo gravi. Sul luogo del delitto la polizia ha ascoltato alcuni testimoni e visionato le immagini delle telecamere della zona. Per l'omicidio di Luciano Buonfiglio è stato fermato all'alba -a poche ore dal delitto- un 29enne colombiano. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori tra i due ci sarebbe stata una lite violenta all'interno dell'auto ferma nel parcheggio e conclusasi con diversi colpi alla testa della vittima. I filmati della videosorveglianza avrebbero permesso alla polizia di identificare e rintracciare, non lontano dal luogo del delitto il 29enne ritenuto responsabile. Interrogato, l'uomo si è avvalso della facoltà di non rispondere. Nei suoi confronti è scattato il fermo per gravi indizi di colpevolezza: nelle prossime ore si terrà l’udienza davanti al giudice per le indagini preliminari per la convalida del fermo. Luciano Buonfiglio sposato e divorziato lascia 3 figli. Trasferitosi a Castiglion Fiorentino da Milano lavorava come consulente nel campo dell'energia e delle telecomunicazioni. Aveva una collaborazione con la Confartigianato di Arezzo ed era attivo anche in politica, molto attento alle tematiche ambientali.