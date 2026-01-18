Logo Tgcom24
In evidenza
Crans MontanaVenezuelaGarlascoGuerra in UcrainaGuerra in MediorienteEmergenza ClimaElezioniTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
svolta nelle indagini?

Anguillara, "trovato corpo nell'azienda del marito di Federica Torzullo"

Potrebbe esserci la svolta nelle indagini sulla scomparsa della 41enne di cui non si hanno più notizie dall'8 gennaio

di Alessio Fusco
18 Gen 2026 - 12:15
01:28 
roma
scomparsa
video evidenza