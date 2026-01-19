Anguillara, prima notte in carcere per il marito di Federica Torzullo

Claudio Carlomagno, fermato dai carabinieri per l'omicidio di Federica Torzullo, ha passato la sua prima notte nel carcere di Civitavecchia. Tramite il suo avvocato ha fatto sapere che stava pensando di costituirsi, ma non l'ha mai fatto. E non ha aiutato gli investigatori a ritrovare il corpo di Federica, nascosto sotto due metri di terra nell'azienda di sua proprietà. Gli inquirenti ci sono arrivati grazie alle tracce di sangue che hanno trovato sugli abiti di Carlomagno, nella sua macchina, nella casa dove viveva con la moglie e il figlio. Secondo gli investigatori avrebbe ucciso perché non accettava la separazione.