Anguillara, le tappe dell'indagine: dalla denuncia di scomparsa di Federica Torzullo al ritrovamento del corpo

E' il pomeriggio di venerdì 9 gennaio quando Claudio Carlomagno varca la soglia della caserma dei carabinieri di Anguillara Sabazia, vicino a Roma, per denunciare la scomparsa della moglie Federica Torzullo, 41 anni. Nessun accenno, con i militari, al fatto che si stessero separando. Aggiunge soltanto che Federica, l'indomani, sarebbe dovuta partire e per questo aveva preparato una valigia. Carlomagno, entrato in caserma da marito preoccupato, si ritrova presto indagato per omicidio: la sua versione, scrive la procura di Civitavecchia dopo giorni di indagini e ricerche, risulta "illogica e contraddittoria".