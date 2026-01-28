Anguillara, il figlio di Federica Torzullo verrà affidato ai nonni materni
Il tribunale dei minorenni di Roma ha confermato anche il sindaco del Comune come tutore legale del minore
Resterà affidato ai nonni materni il figlio di Federica Torzullo, la donna di 41 anni uccisa dal marito Claudio Carlomagno in una villetta di Anguillara, tra l’8 e il 9 gennaio. Lo ha stabilito il tribunale dei minorenni di Roma, confermando anche il sindaco del comune come tutore legale del minore. Una decisione temporanea in attesa che i servizi sociali accompagnino in questo momento così delicato la famiglia della vittima. E non è escluso che un domani l’affidamento definitivo venga dato a Stefania, la sorella di Federica, anche per una questione anagrafica. La donna continua a ripetere di non credere alla versione fornita dal cognato sulle motivazioni dell’omicidio.