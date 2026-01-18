Logo Tgcom24
Cronaca
La donna scomparsa vicino a Roma

Anguillara, è di Federica Torzullo il corpo trovato sepolto nell'azienda del marito

Il ritrovamento è avvenuto nel"magazzino di Anguillara Sabazia, alle porte di Roma: a"confermare l'identità della vittima gli indumenti e alcuni oggetti personali

di Alessio Fusco
18 Gen 2026 - 18:55
01:26 

Il corpo trovato sepolto nell’azienda dove lavora il marito, Claudio Carlomagno, è proprio quello di Federica Torzullo, la 41enne scomparsa da casa lo scorso 8 gennaio. Il ritrovamento è avvenuto nel magazzino di Anguillara Sabazia, alle porte di Roma. A confermare l’identità della vittima gli indumenti e alcuni oggetti personali.

