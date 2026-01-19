Anguillara: chi era Federica Torzullo, la 41enne trovata morta dietro l'azienda del marito

Una laurea in ingegneria gestionale e un impiego da funzionaria alle poste, nel centro di smistamento di Fiumicino. Federica Torzullo, 41 anni, era una donna solare, attenta e determinata. Dopo gli studi si era costruita una carriera e con Claudio Carlomagno, suo marito, aveva formato una famiglia. "Federica era un vulcano" dice sua madre. Riusciva a essere presente a casa, a seguire il figlio di 10 anni, nonostante per gli impegni di lavoro si mettesse al volante la mattina presto per recarsi da Anguillara Sabazia in ufficio, al lato opposto della capitale. Era sicura di sé e convinta nelle proprie decisioni, anche dell'ultima che aveva preso. Quella di separarsi dal marito, perché la relazione con lui era arrivata al capolinea. In questa settimana lei e Carlomagno si sarebbero dovuti presentare davanti al giudice per il divorzio. Federica aveva ottenuto la custodia del bambino e insieme a lui stava per trasferirsi in un appartamento vicino alla casa dei nonni.