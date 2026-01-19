Logo Tgcom24
In evidenza
Crans MontanaVenezuelaGarlascoGuerra in UcrainaGuerra in MediorienteEmergenza ClimaElezioniTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
Scomparsa l'8 gennaio

Anguillara: chi era Federica Torzullo, la 41enne trovata morta dietro l'azienda del marito

La donna si sarebbe dovuta presentare davanti al giudice per il divorzio in questa settimana. Lascia un figlio di 10 anni"

di Roberta Fiorentini
19 Gen 2026 - 13:11
01:27 

Una laurea in ingegneria gestionale e un impiego da funzionaria alle poste, nel centro di smistamento di Fiumicino. Federica Torzullo, 41 anni, era una donna solare, attenta e determinata. Dopo gli studi si era costruita una carriera e con Claudio Carlomagno, suo marito, aveva formato una famiglia. "Federica era un vulcano" dice sua madre. Riusciva a essere presente a casa, a seguire il figlio di 10 anni, nonostante per gli impegni di lavoro si mettesse al volante la mattina presto per recarsi da Anguillara Sabazia in ufficio, al lato opposto della capitale. Era sicura di sé e convinta nelle proprie decisioni, anche dell'ultima che aveva preso. Quella di separarsi dal marito, perché la relazione con lui era arrivata al capolinea. In questa settimana lei e Carlomagno si sarebbero dovuti presentare davanti al giudice per il divorzio. Federica aveva ottenuto la custodia del bambino e insieme a lui stava per trasferirsi in un appartamento vicino alla casa dei nonni.

roma
scomparsa
omidicio