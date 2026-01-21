Anguillara, Carlomagno confessa l'omicidio della moglie: convalidato il fermo

È stato convalidato il fermo di Claudio Carlomagno, marito e assassino della 41enne Federica Torzullo. L'uomo, nel corso di un interrogatorio fiume, ha confessato l'omicidio della moglie e fornito indicazioni utili al rinvenimento dell'arma utilizzata per uccidere la consorte ritrovata, dieci giorni dopo la denuncia di scomparsa, seppellita in prossimità della ditta dell'uomo.