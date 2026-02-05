Ancona, scoperta una banca abusiva: 4 milioni movimentati e 500 vittime in Italia

Scoperta una banca abusiva con oltre 4 milioni di euro movimentati e più di 500 vittime in tutta Italia. I militari della guardia di finanza di Ancona hanno contestato l'esistenza di un presunto sodalizio criminale volto alla costituzione di un abusivo istituto bancario parallelo basato su uno schema Ponzi, capace di movimentare oltre 4 milioni di euro e di coinvolgere più di 500 persone sull'intero territorio nazionale.



Nell'ambito dell'operazione, denominata "Golden Tree", sono state eseguite misure cautelari personali, sequestri di conti correnti e l'oscuramento della piattaforma online utilizzata per le attività illecite. Secondo quanto ricostruito dai militari del Comando Provinciale di Ancona, coordinati dalla Procura della Repubblica dorica, l'organizzazione criminale avrebbe dato vita a un istituto bancario parallelo e privo diautorizzazioni, con ramificazioni anche in Polonia e Bulgaria, in grado di offrire servizi tipici del settorefinanziario: apertura di conti correnti esteri, concessione di prestiti e proposte di investimento.



L'organizzazione operava dietro la facciata di una presunta "community" finalizzata al benessere dei propri affiliati. In realtà, dietro tale struttura si celava un sistema fraudolento che proponeva investimenti ad alto rendimento, presentati come particolarmente vantaggiosi e remunerati tramite la causale "cashback", nel tentativo di eludere i controlli delle Fiamme Gialle. Determinante, per il successo del meccanismo, sarebbe stato il rapporto di fiducia instaurato dai falsi promotori finanziari con le vittime, appartenenti alle più diverse fasce d'età - dai 20 agli 85 anni - molte delle quali avrebbero investito risparmi personali, pensioni o, in alcuni casi, denaro ottenuto tramite prestiti.