Anarchici, ultrà e soggetti vicini all'estrema destra: chi sono i fermati dopo le proteste

Anarchici pronti allo scontro, ma anche ultrà e soggetti vicini all'estrema destra che avevano promesso la "caccia al maranza" e la difesa delle vetrine. La mappa delle identificazioni, delle denunce e dei fermi nelle piazze italiane della scorsa settimana è quella di una geografia nuova ed eterogenea. In centosettanta, a Milano, sono stati allontanati grazie alle nuove misure che consentono di bloccare chi è già conosciuto alle forze dell'ordine per gli scontri di piazza. A Roma un gruppo, dopo un corteo non preannunciato, ha tentato di occupare il Colosseo ed è venuto allo scontro con la polizia. E delle novantasei persone accompagnate negli uffici della Questura in via di San Vitale, soltanto sei erano under diciotto.