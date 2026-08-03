Amanda Knox, Nicodemo Gentile: "Azzardato trasformare un delitto in una stand-up comedy"

Più dure le parole che trapelano dai Kercher. Secondo il loro avvocato, Fabio Maresca, siamo davanti a uno spettacolo "offensivo e deplorevole". Knox, dopo aver realizzato un documentario e scritto un libro sulla propria vicenda, ha annunciato di voler portare in scena la sua vita salendo sul palco in quello che viene definito come un "monologo comico".



L'avvocato italiano dei Kercher aggiunge di aver "perso ogni speranza che Knox possa comprendere i sentimenti" provocati nei familiari della vittima.



La notizia ha inoltre suscitato forti reazioni e critiche da parte dei media britannici e anche sui social. Knox ha replicato che Meredith "avrebbe apprezzato lo show" in quanto era una "ragazza intelligente e raffinata", affermando di voler "scherzare su come sono stata vilipesa, non sul suo omicidio".