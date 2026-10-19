Tra studenti e personale

Allarme bomba ad Arezzo, evacuate circa 600 persone da una scuola

La segnalazione sarebbe arrivata anche qui attraverso una email anonima

19 Ott 2026 - 18:25
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