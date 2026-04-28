Alcamo (Trapani), invertiva i cartelli stradali nella notte: denunciato

La passione di quest'uomo per i cartelli stradali è iniziata vicino casa, ad Alcamo, nel Trapanese. Non gli piaceva uno stop e così, armato di scala e cacciavite, lo ha fatto sparire. Il problema è che poi ci ha preso gusto, tanto da voler sistemare la viabilità cittadina a modo suo, generando confusione e disagi tra gli automobilisti. I carabinieri della sezione radiomobile di Alcamo hanno denunciato un 45enne con invalidità, disoccupato, incensurato, ora accusato dalla procura di Trapani di omesso collocamento o rimozione di segnali stradali.