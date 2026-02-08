Al corteo anti-Olimpiadi anche un'arma simile al lanciarazzi Katyusha
Più di cento antagonisti col volto coperto si sono scagliati contro la polizia imbracciando strumenti bellici simili a quelli utilizzati sul fronte ucrainodi Davide Loreti
Milano, sabato pomeriggio, zona Corvetto: è piena guerriglia urbana. Per tentare di sfondare il blocco delle forze dell'ordine schierate per impedire l'accesso alla tangenziale. Più di cento antagonisti con il volto coperto, infiltrati nella manifestazione contro le olimpiadi, si scagliano contro gli agenti. Alcuni di loro impugnano batterie di fuoco dal funzionamento molto simile a quello del lanciarazzi Katyusha usato sul fronte in Ucraina.