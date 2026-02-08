Milano-Cortina 2026

Al corteo anti-Olimpiadi anche un'arma simile al lanciarazzi Katyusha

Più di cento antagonisti col volto coperto si sono scagliati contro la polizia imbracciando strumenti bellici simili a quelli utilizzati sul fronte ucraino

di Davide Loreti
08 Feb 2026 - 19:50
01:34 
videovideo

Milano, sabato pomeriggio, zona Corvetto: è piena guerriglia urbana. Per tentare di sfondare il blocco delle forze dell'ordine schierate per impedire l'accesso alla tangenziale. Più di cento antagonisti con il volto coperto, infiltrati nella manifestazione contro le olimpiadi, si scagliano contro gli agenti. Alcuni di loro impugnano batterie di fuoco dal funzionamento molto simile a quello del lanciarazzi Katyusha usato sul fronte in Ucraina.

