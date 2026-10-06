Agrigento, le mazzette e i soldi nascosti: le foto dell'accusa ad Armao

Quel denaro sarebbe stato consegnato poco prima da Pierluigi Matta, l’avvocato che, secondo gli investigatori, avrebbe fatto da tramite tra Armao e alcuni imprenditori. Grazie a delle cimici della polizia, si sente Armao dire a Matta: "Lasciami il cappotto in macchina". Ed è proprio in auto che viene documentata un’altra presunta consegna. Matta estrae dalla giacca una busta. Armao indica dove metterla, "Mettili qua". Poi chiede: "Questo per cos’è?" "Agosto" la risposta, che per gli inquirenti potrebbe indicare la periodicità dei pagamenti.