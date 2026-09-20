Aggredì una donna mentre faceva jogging: scarcerato in attesa di processo, ora è irreperibile
L'allora giudice per le indagini preliminari non aveva applicato nessuna forma restrittiva nei suoi confronti, ritenendo che non ci fosse pericolo di fuga del giovanedi Marco Graziano
Avrebbe dovuto presentarsi in tribunale a Torino nell'udienza del processo a suo carico per rispondere dell'accusa di aggressione, stupro e gravi lesioni ai danni di una donna e invece l'imputato, un tunisino di 30nni, non si è presentato in aula ed è tutt'ora irreperibile. L'allora giudice per le indagini preliminari non aveva applicato nessuna forma restrittiva nei suoi confronti, ritenendo che non ci fosse pericolo di fuga del giovane. I fatti risalgono al 29 giugno 2024, quando il giovane aggredì la donna mentre stava facendo jogging nel parco comunale di Luserna San Giovanni, nel torinese.