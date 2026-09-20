Aggredì una donna mentre faceva jogging: scarcerato in attesa di processo, ora è irreperibile

Avrebbe dovuto presentarsi in tribunale a Torino nell'udienza del processo a suo carico per rispondere dell'accusa di aggressione, stupro e gravi lesioni ai danni di una donna e invece l'imputato, un tunisino di 30nni, non si è presentato in aula ed è tutt'ora irreperibile. L'allora giudice per le indagini preliminari non aveva applicato nessuna forma restrittiva nei suoi confronti, ritenendo che non ci fosse pericolo di fuga del giovane. I fatti risalgono al 29 giugno 2024, quando il giovane aggredì la donna mentre stava facendo jogging nel parco comunale di Luserna San Giovanni, nel torinese.