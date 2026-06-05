fondata nel 1920

A Reggio Calabria la festa dei Carabinieri per i 212 anni dell'Arma

All'evento presenti Meloni, Crosetto e il comandante generale Salvatore Luongo. A sfilare tutti i reparti, compresi quelli speciali

di Alessio Campana
05 Giu 2026 - 18:57
01:35 
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